СМИ сообщили о крушении самолета в Катманду

Самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана.

Во время захода на посадку воздушное судно упало на футбольное поле к востоку от аэропорта, сообщает газета Kathmandu Post.

После крушения начался пожар. Сообщается о 17 пострадавших пассажирах, которые были спасены и отправлены в больницы.

Точное количество находившихся на борту, как и то, есть ли жертвы, пока неизвестно.