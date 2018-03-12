СМИ сообщили о крушении самолета в Катманду
Самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана.
Во время захода на посадку воздушное судно упало на футбольное поле к востоку от аэропорта, сообщает газета Kathmandu Post.
После крушения начался пожар. Сообщается о 17 пострадавших пассажирах, которые были спасены и отправлены в больницы.
Точное количество находившихся на борту, как и то, есть ли жертвы, пока неизвестно.