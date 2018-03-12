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Тела десяти погибших найдены на месте крушения самолета в Иране

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Фото: REUTERS/Tasnim News Agency
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Спасатели обнаружили тела десяти человек, погибших в результате крушения турецкого частного самолета на западе Ирана, сообщает агентство Mehr со ссылкой на иранское Общество Красного Полумесяца.

Ранее на месте крушения был обнаружен черный ящик. Его передадут турецким властям для дальнейшего расследования.

Частный самолет, летевший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, пропал с радаров в 17:40 мск воскресенья. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. После удара о землю лайнер загорелся. На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа, все они погибли.

Среди жертв крушения –– дочь председателя совета директоров турецкого инвестиционного холдинга «Башаран» Хюсейна Башарана Мина Башаран.

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