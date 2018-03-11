Причиной крушения самолета в Иране предварительно названо возгорание двигателя

Причиной крушения турецкого частного самолета в Иране могло стать возгорание двигателя. Об этом заявил представитель иранского управления по чрезвычайным ситуациям Моджтаба Халиди.

«Это подтверждают и очевидцы из близлежащих селений, которые видели, как лайнер горел еще до столкновения с землей», — цитирует Халиди агентство ТАСС.

Турецкий частный самолет Bombardier Challenger 600 исчез с радаров в 18:50 по местному времени (18:20 мск). Он разбился недалеко от города Шахре-Корд 11 марта. Лайнер выполнял рейс Шарджа (ОАЭ) — Стамбул. На борту воздушного судна находились восемь пассажиров и трое членов экипажа, все они погибли.

Спасатели пока не могут добраться до места катастрофы из-за плохих метеоусловий, в частности сильного дождя.