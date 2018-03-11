Турецкий частный самолет разбился на западе Ирана, на его борту находились от 11 до 20 человек. Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщил иранский телеканал «Пресс-ТВ».

Самолет направлялся из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул и упал недалеко от города Шахре-Корд в горном районе в центральной части Ирана, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, после падения самолет загорелся.

Сейчас в районе идет поисковая операция.

18 февраля самолет ATR-72, выполнявший рейс Тегеран–Ясудж, разбился в районе горы Дена в провинции Исфахан. На борту лайнера находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Обломки судна были найдены на одном из труднодоступных и наиболее опасных горных склонов на высоте 400 м.

3 марта участники поисковой операции обнаружили «черный ящик» ATR-72.