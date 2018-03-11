Начата проверка после крушения мини-вертолета в Новосибирской области

Проверка организована по факту крушения мини-вертолета в Новосибирской области, при котором погиб пилот. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Обстоятельства происшедшего устанавливаются. Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 11 марта в 14:10 мск в Краснозерском районе. По предварительной информации, мини-вертолет типа «автожир» был изготовлен кустарным способом и принадлежал частному лицу.

В мини-вертолете находился только пилот, он погиб. На земле пострадавших нет, летательный аппарат упал в поле. На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры, обстоятельства инцидента устанавливаются.