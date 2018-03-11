Пилот погиб при крушении мини-вертолета под Новосибирском

Пилот мини-вертолета погиб при крушении судна близ поселка Краснозерское Новосибирской области. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС.

«Поступило сообщение о падении мини-вертолета типа «автожир» на окраине населенного пункта Краснозерское Новосибирской области. Как было установлено, пилот данного воздушного судна погиб на месте», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства.

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.

7 марта вертолет Ми-8 пограничной службы ФСБ потерпел крушение в Итум-Калинском районе Чечни, на его борту находились девять человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.