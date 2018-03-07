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Возбуждено уголовное дело по факту крушения  Ми-8 в Чечне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет РФ возбудил дело о нарушении правил полетов после крушения вертолета Ми-8 в Чечне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«7 марта 2018 года в военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации поступило сообщение о крушении в Итум-Калинском районе Чеченской Республики вертолета Ми-8. По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, воздушное судно столкнулось с землей при заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности.

Вертолет Ми-8 пограничной службы ФСБ разбился 7 марта в 13:15 мск на юге Чечни, в пограничной зоне с Грузией. Сообщается, что воздушное судно Ми-8 упало в ущелье в Итум-Калинском районе около населенного пункта Хильдехарой.

На борту Ми-8 находились девять человек, сообщается о шести погибших. На данный момент найдены тела троих человек, один выжил, остальных ищут. Информация уточняется.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, привлечены криминалисты военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу.

Среди версий причин крушения рассматриваются сложные погодные условия, столкновение со скалой и ошибка пилотирования.

Портал iz.ru публиковал первые кадры с места происшествия

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