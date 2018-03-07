Минздрав Чечни подтвердил гибель трех человек при крушении Ми-8

Минздрав Чеченской Республики подтверждает гибель трех человек при крушении вертолета Ми-8.

«По нашим данным, трое погибших. На месте [крушения] работают четыре медицинские бригады Итум-Калинского и Шатойского районов, а также две бригады Центра медицины катастроф», - сообщили в пресс-службе.

Катастрофа произошла 7 марта в горах на юге республики в пограничной зоне с Грузией. По предварительным данным на борту воздушного судна находились девять человек. Ранее сообщалось о пяти погибших. На данный момент известно о нахождении трех тел, два человека выжили, остальных ищут. Информация уточняется.

Предполагается, вертолет может принадлежать пограничной службе. Предварительной причиной названы неблагоприятные погодные условия. Обстоятельства катастрофы устанавливаются.

Портал iz.ru публиковал первые кадры с места происшествия.