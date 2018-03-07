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Названа предварительная причина крушения вертолета Ми-8 в Чечне

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Предварительной причиной крушения вертолета Ми-8 в Чечне называют неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Крушение произошло примерно в 10.59 мск. В районе аварии была плохая погода, снег с дождем», — цитирует агентство своего собеседника.

Катастрофа произошла в горах на юге республики в пограничной зоне с Грузией. Сообщается, что на борту воздушного судна находились девять человек. На данный момент известно о нахождении трех тел, два человека выжили, остальных ищут. Информация уточняется.

Предполагается, вертолет может принадлежать пограничной службе. Обстоятельства катастрофы устанавливаются. 

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