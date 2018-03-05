Спасательный вертолет потерпел крушение в Ливии

Спасательный вертолет потерпел крушение в международном аэропорту Митига в Ливии. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, при заходе на посадку Ми-8 столкнулся с мачтой освещения, после чего рухнул на землю. На борту воздушного судна находились три члена экипажа, все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сам вертолет был серьезно поврежден — Ми-8 лишился лопастей несущего винта, были разрушены хвост и носовая часть.

23 февраля прогулочный вертолет потерпел крушение в Большом каньоне в США, погибли четыре человека. Причиной инцидента могла стать техническая неисправность воздушного судна или неблагоприятные погодные условия.