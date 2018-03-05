Прямой эфир

Спасательный вертолет потерпел крушение в Ливии

0
Фото: Global Look Prees/Alberto Pezzali
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасательный вертолет потерпел крушение в международном аэропорту Митига в Ливии. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, при заходе на посадку Ми-8 столкнулся с мачтой освещения, после чего рухнул на землю. На борту воздушного судна находились три члена экипажа, все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сам вертолет был серьезно поврежден — Ми-8 лишился лопастей несущего винта, были разрушены хвост и носовая часть.

23 февраля прогулочный вертолет потерпел крушение в Большом каньоне в США, погибли четыре человека. Причиной инцидента могла стать техническая неисправность воздушного судна или неблагоприятные погодные условия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вертолет эвакуировал пострадавшего подростка с места ДТП в Москве
Вертолет завалился на бок при посадке в Красноярском крае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017