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Вертолет эвакуировал пострадавшего подростка с места ДТП в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего при массовом ДТП на Ленинградском шоссе в Москве 15-летнего подростка.

Об этом сообщил представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета эвакуирует пострадавшего в аварии мальчика 15 лет с различными травмами в лечебное учреждение Москвы», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Как передает ТАСС, ДТП с участием четырех легковых автомобилей произошло около дома № 5 по Ленинградскому шоссе. В результате происшествия пострадал один человек. 

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