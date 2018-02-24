Вертолет завалился на бок при посадке в Красноярском крае

В Красноярском крае вертолет завалился на бок при посадке из-за того, что хвостовая балка зацепилась за препятствие. В результате инцидента один человек пострадал, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, всего на борту судна находились пять человек, в том числе три члена экипажа. Во время неудачной посадки ранения получил один пассажир – у него диагностировали ушиб или перелом бедра.

Инцидент произошел в субботу, 24 февраля.

22 февраля вертолет с восемью пассажирами на борту врезался в дерево в Мурманской области. В результате инцидента один пассажир получил травму, у машины были повреждены стекло кабины пилотов и наружная обшивка.