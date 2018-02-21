Три человека стали жертвами крушения вертолета на побережье Эквадора

Три человека погибли в результате крушения вертолета в Эквадоре. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спасательную службу страны.

Вертолет R44 упал в океан неподалеку от пляжа Сан-Матео в провинции Манаби. Спасательные службы выехали к месту падения вертолета сразу после получения сигнала о катастрофе. Тела погибших были доставлены в порт Сан-Матео.

Причины крушения выясняются.

18 февраля самолет, выполнявший рейс Тегеран–Ясудж, разбился в иранской провинции Исфахан. На его борту находились 66 человек.