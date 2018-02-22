Вертолет с пассажирами врезался в дерево в Мурманской области

Вертолет с восемью пассажирами на борту врезался в дерево в Мурманской области. Об этом в четверг, 22 февраля, передает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в 14:30 с вертолетом, выполнявшим социальный рейс по маршруту Сосновка–Пача–Ловозеро. При взлете с посадочной площадки Пача он столкнулся с деревом.

Сообщается, что в результате инцидента один пассажир получил травму. В настоящее время он госпитализирован. У вертолета повреждены стекло кабины пилотов и наружная обшивка, передает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 12 февраля при выполнении санитарного рейса по маршруту из села Прохоркино в село Александровское Томской области вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку. В результате ЧП погибли двое пилотов, еще четыре человека пострадали.