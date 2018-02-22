Прямой эфир

Вертолет с пассажирами врезался в дерево в Мурманской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вертолет с восемью пассажирами на борту врезался в дерево в Мурманской области. Об этом в четверг, 22 февраля, передает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в 14:30 с вертолетом, выполнявшим социальный рейс по маршруту Сосновка–Пача–Ловозеро. При взлете с посадочной площадки Пача он столкнулся с деревом.

Сообщается, что в результате инцидента один пассажир получил травму. В настоящее время он госпитализирован. У вертолета повреждены стекло кабины пилотов и наружная обшивка, передает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 12 февраля при выполнении санитарного рейса по маршруту из села Прохоркино в село Александровское Томской области вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку. В результате ЧП погибли двое пилотов, еще четыре человека пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека стали жертвами крушения вертолета на побережье Эквадора
СК возбудил дело по факту жесткой посадки вертолета в Томской области
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017