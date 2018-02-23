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Число жертв крушения вертолета в Гранд-Каньоне возросло до четырех

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michael Rucker
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Еще один британский турист скончался после крушения прогулочного вертолета 10 февраля в Большом каньоне в США. Как сообщает телеканал BBC, общее число жертв достигло четырех человек.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибли три человека и еще четыре пострадали. 22 февраля в больнице Лас-Вегаса скончался 30-летний житель британского города Брайтон Джонатан Удалл. Его 29-летняя супруга Элли Милуорд остается в критическом состоянии. Супруги проводили в США «медовый месяц».

По данным канала, причиной инцидента могла стать техническая неисправность воздушного судна или неблагоприятные погодные условия.

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