Не менее пяти человек погибли при крушении вертолета в Чечне

Не менее пяти человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в Чечне . Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что инцидент произошел в Итум-Калинском районе республики. На борту воздушного судна находились девять человек, как минимум пять человек погибли.

По данным агентства ТАСС, при крушении погибли до восьми человек. Информация уточняется.

Предполагается, вертолет может принадлежать пограничной службе. Обстоятельства катастрофы устанавливаются.