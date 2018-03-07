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Два человека выжили при крушении вертолета Ми-8 в Чечне

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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По предварительным данным, два человека смогли выжить после крушения вертолета Ми-8 в Чечне. Об этом сообщили в региональных правоохранительных органах.

Отмечается, что всего на борту находились девять человек. В настоящий момент спасатели обнаружили тела трех погибших.

«Трое погибли, двое живых, судьба остальных четверых неизвестна. Их ищут», –– приводит ТАСС сообщение правоохранителей.

Ранее сообщалось, что упавший самолет принадлежит погранслужбе ФСБ. Потерпело крушение воздушное судно на границе России и Грузии.

Наиболее вероятной причиной трагедии названы неблагоприятные погодные условия.

«Крушение произошло примерно в 10:59 мск. В районе аварии была плохая погода, снег с дождем», –– сообщил источник агентства «РИА Новости».

6 марта сообщалось, что российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии, на борту находились 32 человека, все погибли.

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