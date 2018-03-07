Вертолет погранслужбы потерпел крушение в Чечне

Вертолет погранслужбы ФСБ в Чечне потерпел крушение, погибли не менее семи человек. Об этом сообщает «РИА Новости». Власти региона подтвердили данную информацию.

«По предварительной информации, есть погибшие — до восьми человек», — сообщили агентству.

Причины крушения вертолета выясняются. Авария произошла в Итум-Калинском районе Чечни. На данный момент известно, что на борту вертолета находились девять человек.

6 марта произошло крушение транспортного самолета Ан-26 в Сирии, на борту которого находились 32 человека.