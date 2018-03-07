Офицер с Камчатки погиб при крушении Ан-26 в Сирии

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать техническая неисправность. В результате крушения самолета Ан-26 в Сирии погиб находившийся на борту офицер с Камчатки, сообщил губернатор края Владимир Илюхин.

«Офицер эскадрильи отряда беспилотных летательных аппаратов 317 отельного смешанного авиационного полка, который базируется в городе Елизово, Алексей Труфанов. Скорбим и разделяем горечь утраты», – цитируют Илюхина на сайте правительства.

Уточняется, что у офицера остались жена и дочь.

Самолет Ан-26 разбился в Сирии 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. По данным Минобороны РФ, на его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них были 27 офицеров, в том числе один генерал-майор.

Ряд российских СМИ уже опубликовали списки погибших. Подлинность этих данных пока не подтверждена.

Сослуживец погибших членов экипажа рассказал, что все они были настоящими профессионалами и «знали свою работу от и до». По предварительным данным, причиной трагедии могла стать техническая неисправность.