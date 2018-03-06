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Сбитого на западе Москвы школьника эвакуировали в больницу на вертолете

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Медицинский вертолет госпитализировал 15-летнего школьника, сбитого на западе Москвы автомобилем. Об этом сообщили в Московском авиационном центре (МАЦ).

Наезд на ребенка произошел в районе метро «Проспект Вернадского».

«Вертолет вылетел от метро«Проспект Вернадского», где, по предварительной информации, произошел наезд на ребенка», –– приводит «РИА Новости» сообщение МАЦ.

На борту вертолета школьника сопровождает медицинская бригада.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее 6 марта сообщалось, что автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил пенсионера в центре Киева.

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