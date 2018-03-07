СМИ показали первые видеокадры с места крушения вертолета в горах Чечни

Первые видеокадры с места крушения вертолета в горах Чеченской Республики опубликовал РЕН ТВ. Авария произошла в Итум-Калинском районе Чечни около населенного пункта Хильдехарой, предварительно, на борту вертолета Ми-8 находились девять человек.

Телеканал РЕН ТВ показал первое видео с места происшествия.

Сообщается, что ЧП произошло в нескольких километрах от границы с Грузией, а сам вертолет принадлежал пограничной службе ФСБ. Сообщалось, что одному человеку удалось выжить.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется, к месту крушения Ми-8 выехали медики и сотрудники силовых структур.