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СМИ показали первые видеокадры с места крушения вертолета в горах Чечни

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Первые видеокадры с места крушения вертолета в горах Чеченской Республики опубликовал РЕН ТВ. Авария произошла в Итум-Калинском районе Чечни около населенного пункта Хильдехарой, предварительно, на борту вертолета Ми-8 находились девять человек.

Телеканал РЕН ТВ показал первое видео с места происшествия.

Сообщается, что ЧП произошло в нескольких километрах от границы с Грузией, а сам вертолет принадлежал пограничной службе ФСБ. Сообщалось, что одному человеку удалось выжить.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется, к месту крушения Ми-8 выехали медики и сотрудники силовых структур.

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