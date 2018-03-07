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Причиной крушения Ми-8 в Чечне могло стать столкновение со скалой

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Фото: Global Look Press
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Разбившийся в Чечне вертолет Ми-8 мог столкнуться со скалой из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в штабе по ликвидации последствий ЧС на месте происшествия.

«По предварительным данным, в условиях сильного снега и дождя экипаж не заметил приближающуюся скалу, и одной из частей фюзеляжа вертолет ее зацепил», — цитирует агентство своего собеседника.

Сложные метеоусловия и ранее называли возможной причиной катастрофы — в момент крушения шел снег с дождем, наблюдались плотный туман и сильный ветер. Также среди версий причин падения рассматривается ошибка пилотирования.

Вертолет Ми-8 пограничной службы ФСБ разбился 7 марта в 13:15 мск на юге Чечни, в пограничной зоне с Грузией. Сообщается, что воздушное судно Ми-8 упало в ущелье в Итум-Калинском районе около населенного пункта Хильдехарой.

На борту Ми-8 находились девять человек, сообщается о пяти погибших. На данный момент найдены тела троих человек, один выжил, остальных ищут. Информация уточняется.

Портал iz.ru публиковал первые кадры с места происшествия.

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