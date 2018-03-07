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Причиной крушения вертолета Ми-8 в Чечне могла стать ошибка пилотирования

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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После крушения вертолета Ми-8 в Чечне рассматриваются несколько версий причин случившегося, среди которых ошибка пилотирования. Об этом сообщили в региональных силовых структурах.

 «О причинах аварии пока говорить преждевременно. Рассматривается несколько версий, в том числе ошибка пилотирования при посадке», –– приводит ТАСС сообщение силовиков.

В настоящий момент расследование обстоятельств случившегося продолжается.

Отмечается, что в районе крушения были сложные погодные условия –– шел снег с дождем, наблюдался плотный туман и сильный ветер.

Вертолет Ми-8 пограничной службы ФСБ разбился в 13:15 мск в Чечне, неподалеку от российско-грузинской границы. По данным «РИА Новости», Ми-8 упал в ущелье в Итум-Калинском районе около населенного пункта Хильдехарой. На борту находились девять человек, тело троих погибших уже обнаружены. Еще один человек выжил. Поиск остальных пассажиров продолжается.

Отмечается, что во время посадки вертолет мог задеть лопастями скалы.

Портал iz.ru публиковал первые видеокадры с места происшествия

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