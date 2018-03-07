Туман и ветер могли стать причиной крушения вертолета в Чечне

Сильный туман наблюдался в районе Чеченской Республики, где в среду потерпел крушение вертолет Ми-8. Порывы ветра в горных районах республики достигали 15 м/с. Об этом сообщил осведомленный источник.

Туман был зафиксирован ночью и утром, передает телеканал «360».

Сложные метеоусловия в регионе могли спровоцировать ошибочные действия экипажа вертолета, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Версия о возможной технической неисправности также будет проверена.

Напомним, катастрофа произошла в горах на юге Чечни в районе населенного пункта Хильдехарой в пограничной зоне с Грузией в 10:59. На борту воздушного судна находились девять человек. Три тела погибших нашли, два человека выжили, ведется поиск остальных.

По предварительной информации, вертолет может принадлежать погранлужбе.