Пытавшийся угнать вертолет в Бразилии преступник спровоцировал крушение

Не менее трех человек погибли и один пострадал при падении вертолета в бразильском штате Санта-Катарина на юге страны.

Жертвами катастрофы стали капитан машины, второй пилот и их пассажир.

По данным местных СМИ, за несколько минут до катастрофы пилот подал сигнал об угоне воздушного судна.

На месте инцидента полиция обнаружила револьвер и пистолет. Кроме того, незадолго до падения вертолета свидетели слышали выстрелы. В полиции предполагают, что угонщик собирался с помощью вертолета организовать побег одного из заключенных. Место падения воздушного судна находится всего в 2 км от тюрьмы, передает ТАСС.

Единственным, кто не погиб при падении вертолета, стал предполагаемый угонщик. Он оказался осужденным преступником, который отбывал наказание в колонии с правом периодически покидать ее для встречи с родственниками.

Портал iz.ru сообщал, что 8 марта гражданский вертолет упал на автомобиль-газовоз в мексиканском штате Мехико. В результате инцидента пострадали не менее пяти человек, взрыва удалось избежать.