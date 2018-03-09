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Людям удалось выжить после падения вертолета на автомобиль в Мексике

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Фото: Twitter.com
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В четверг, 8 марта, гражданский вертолет упал на автомобиль-газовоз в мексиканском штате Мехико. В результате инцидента пострадали не менее пяти человек, взрыва удалось избежать.

«Утечка топлива находится под контролем, на месте происшествия находятся военнослужащие и сотрудники полиции», — цитирует ТАСС полицейское управление муниципалитета Тлальнепантла, где произошел инцидент.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. О причинах происшествия пока не сообщается. 

Ранее, 9 марта, стало известно, что в США три человека погибли при крушении двухмоторного самолета Piper PA-31P. 

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