Людям удалось выжить после падения вертолета на автомобиль в Мексике

В четверг, 8 марта, гражданский вертолет упал на автомобиль-газовоз в мексиканском штате Мехико. В результате инцидента пострадали не менее пяти человек, взрыва удалось избежать.

«Утечка топлива находится под контролем, на месте происшествия находятся военнослужащие и сотрудники полиции», — цитирует ТАСС полицейское управление муниципалитета Тлальнепантла, где произошел инцидент.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. О причинах происшествия пока не сообщается.

Ранее, 9 марта, стало известно, что в США три человека погибли при крушении двухмоторного самолета Piper PA-31P.