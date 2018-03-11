Спасатели прибудут к месту крушения самолета в Иране через три часа

Иранские спасатели смогут добраться до места крушения турецкого частного самолета не ранее чем через три часа. Об этом сообщил глава турецкого отделения общества Красного полумесяца Керем Кынык.

«Думаем, что иранским спасателям из общества Красного полумесяца понадобится как минимум 3–4 часа, чтобы добраться до места крушения. Погодные условия очень плохие», –– приводит слова Кыныка агентство «РИА Новости».

Bombardier Challenger 600 разбился недалеко от города Шахре-Корд 11 марта. Лайнер, выполнявший рейс Шарджа (ОАЭ) –– Стамбул, исчез с радаров в 18:50 по местному времени (18:20 мск).

На борту воздушного судна находились восемь пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения –– дочь председателя совета директоров турецкого инвестиционного холдинга «Башаран» Хюсейна Башарана Мина Башаран.

Предварительно, причин авиакатастрофы названы плохие погодные условия и возгорание двигателя.