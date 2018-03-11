Дочь главы холдинга «Башаран» погибла при крушении самолета в Иране

Дочь председателя совета директоров турецкого инвестиционного холдинга «Башаран» Хюсейна Башарана Мина Башаран находилась на борту самолета, потерпешего крушение в Иране. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

Сообщается, что вместе с Миной в самолете находились семь ее друзей, они и являлись пассажирами самолета. Остальные трое погибших – члены экипажа.

Турецкий частный самолет Bombardier Challenger 600 исчез с радаров в 18:50 по местному времени (18:20 мск). Он разбился недалеко от города Шахре-Корд 11 марта. Лайнер выполнял рейс Шарджа (ОАЭ) – Стамбул.

Среди причин авиакатастрофы – плохие погодные условия и возгорание двигателя. Спасатели пока не могут добраться до места катастрофы из-за метеоусловий.