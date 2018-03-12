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Россиян на борту разбившегося в Непале пасажирского самолета не было

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Фото: REUTERS/Nitin Keyal
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Информация о нахождении российских туристов на борту разбившегося в Непале пассажирского самолета бангладешской авиакомпании US-Bagnla в районе аэропорта Катманду не поступала. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Ростуризма.

«Сообщений о том, что на борту самолета US-Aangla, потерпевшего крушение близ Катманду в Непале, могли быть российские туристы в Ростуризм не поступало. Мы остаемся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и продолжаем следить за событиями», — приводит заявление Ростуризма «РИА Новости».

 

 

По данным газеты Kathmandu Tribune, в результате крушения лайнера по меньшей мере семь человек погибли, 18 получили ранения.

Как сообщал портал iz.ru, пассажирский самолет разбился в понедельник, 12 марта во время захода на посадку. В общей сложности на борту лайнера находились 67 человек.

По предварительным данным, причиной крушения самолета мог стать технический сбой. После крушения воздушное судно охватил пожар. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

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