СМИ назвали возможную причину крушения самолета в Непале

Технический сбой мог стать причиной крушения пассажирского самолета US-Bangla в столице Непала.

Об этом со ссылкой на администрацию воздушной гавани сообщает газета Kathmandu Post.

Воздушное судно разбилось неподалеку от международного аэропорта Катманду в понедельник, 12 марта.

На борту самолета, по предварительным данным, находились 67 человек, 17 из них выжили.

Reports: 17 out of the 67 passengers have been rescued https://t.co/3DoiKXwUqt — Breaking Flight News (@FlightBreaking) March 12, 2018

После крушения воздушное судно охватил пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Plane ✈️ , known to be a #Bangladesh 🇧🇩 passenger plane #USBangla with about 67 people on board skids off runway and crashes near #Kathmandu airport, #Nepal, many feared dead pic.twitter.com/qpXFBeeMas — MDW-Live! News (@MDWLiveFeed) March 12, 2018

В настоящее время международный аэропорт Катманду имени Трибхувана закрыт. Прибывающие рейсы перенаправляют в близлежащие воздушные гавани, запланированные на понедельник вылеты отменены.