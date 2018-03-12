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СМИ назвали возможную причину крушения самолета в Непале

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Фото: twitter.com/Narayan Amrit
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Технический сбой мог стать причиной крушения пассажирского самолета US-Bangla в столице Непала.

Об этом со ссылкой на администрацию воздушной гавани сообщает газета Kathmandu Post.

Воздушное судно разбилось неподалеку от международного аэропорта Катманду в понедельник, 12 марта.

На борту самолета, по предварительным данным, находились 67 человек, 17 из них выжили.

После крушения воздушное судно охватил пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы.

В настоящее время международный аэропорт Катманду имени Трибхувана закрыт. Прибывающие рейсы перенаправляют в близлежащие воздушные гавани, запланированные на понедельник вылеты отменены.

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