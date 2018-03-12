СМИ назвали возможную причину крушения самолета в Непале
Технический сбой мог стать причиной крушения пассажирского самолета US-Bangla в столице Непала.
Об этом со ссылкой на администрацию воздушной гавани сообщает газета Kathmandu Post.
Воздушное судно разбилось неподалеку от международного аэропорта Катманду в понедельник, 12 марта.
На борту самолета, по предварительным данным, находились 67 человек, 17 из них выжили.
После крушения воздушное судно охватил пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы.
В настоящее время международный аэропорт Катманду имени Трибхувана закрыт. Прибывающие рейсы перенаправляют в близлежащие воздушные гавани, запланированные на понедельник вылеты отменены.