Посольство РФ ищет россиян среди пострадавших в крушении самолета в Катманду

Россиян, по предварительной информации, на борту разбившегося в Катманду самолета не было. Об этом порталу iz.ru сообщил представитель посольства России в Непале.

В понедельник, 12 марта, самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. Во время захода на посадку воздушное судно упало на футбольное поле к востоку от аэропорта. После крушения начался пожар. Причиной ЧП могла стать неисправность техники, пишут местные СМИ. По предварительным данным, на борту находились 67 человек, 17 из них выжили.

«Список пассажиров уточняется, по предварительным данным, российских пассажиров на борту не было. Спасательная операция продолжается, поэтому писать о погибших пока преждевременно», — сообщили в посольстве.

В данный момент международный аэропорт Катманду имени Трибхувана закрыт. Прибывающие рейсы перенаправляют в близлежащие воздушные гавани.