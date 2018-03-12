СМИ сообщили об увеличении числа жертв крушения вертолета в Нью-Йорке

Не менее пяти человек погибли в результате катастрофы вертолета, произошедшей вечером 11 марта в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщил телеканал NY1.

По данным Федерального авиационного управления США, Eurocopter AS350 упал в пролив Ист-Ривер рядом с островом Рузвельта. Очевидцам удалось заснять момент катастрофы.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69 — JJ Magers (@JJmagers) March 11, 2018

Ранее пресс-секретарь мэра города Эрик Филлипс сообщил о том, что один пассажир выжил, еще минимум двое погибли. По данным СМИ, всего на борту находились пять человек.