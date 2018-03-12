СМИ сообщили о падении вертолета в воду в Нью-Йорке
В Нью-Йорке вертолет рухнул в пролив Ист-Ривер неподалеку от Манхэттена. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 11 марта, сообщает со ссылкой на очевидцев Breaking 911.
Как уточняют журналисты, на месте уже начались поисково-спасательные работы.
Местные жители начали публиковать видео инцидента в социальных сетях.
По данным журналистов, на борту воздушного судна находились пять человек. Об их судьбе ничего не сообщается.
7 марта вертолет Ми-8 пограничной службы ФСБ потерпел крушение в Итум-Калинском районе Чечни, на его борту находились девять человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.