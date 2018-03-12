СМИ сообщили о падении вертолета в воду в Нью-Йорке

В Нью-Йорке вертолет рухнул в пролив Ист-Ривер неподалеку от Манхэттена. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 11 марта, сообщает со ссылкой на очевидцев Breaking 911.

Как уточняют журналисты, на месте уже начались поисково-спасательные работы.

Местные жители начали публиковать видео инцидента в социальных сетях.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69 — JJ Magers (@JJmagers) March 11, 2018

По данным журналистов, на борту воздушного судна находились пять человек. Об их судьбе ничего не сообщается.

Video provided by amateur via Citizen app helicopter down east river Mid 90s Manhattan pic.twitter.com/iNUQzDVEiZ — Shield 1631 (@Shield1631) March 11, 2018

7 марта вертолет Ми-8 пограничной службы ФСБ потерпел крушение в Итум-Калинском районе Чечни, на его борту находились девять человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.