Один человек выжил при крушении вертолета в Нью-Йорке
Один человек выжил и по меньшей мере двое погибли в результате падения вертолета в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке, сообщил пресс-секретарь мэра города Эрик Филлипс.
«По меньшей мере один человек выжил, не менее двух погибли. Водолазы всё еще в воде», — написал он в Twitter.
По данным СМИ, всего на борту находились пять человек.
Крушение вертолета произошло вечером в воскресенье, 11 марта, неподалеку от Манхэттена. Момент падения удалось заснять местным жителям, которые выложили записи в соцсетях.