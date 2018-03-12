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Один человек выжил при крушении вертолета в Нью-Йорке

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Фото: Twitter.com
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Один человек выжил и по меньшей мере двое погибли в результате падения вертолета в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке, сообщил пресс-секретарь мэра города Эрик Филлипс.

«По меньшей мере один человек выжил, не менее двух погибли. Водолазы всё еще в воде», — написал он в Twitter.

По данным СМИ, всего на борту находились пять человек. 

Крушение вертолета произошло вечером в воскресенье, 11 марта, неподалеку от Манхэттена. Момент падения удалось заснять местным жителям, которые выложили записи в соцсетях.

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