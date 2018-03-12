Один человек выжил при крушении вертолета в Нью-Йорке

Один человек выжил и по меньшей мере двое погибли в результате падения вертолета в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке, сообщил пресс-секретарь мэра города Эрик Филлипс.

«По меньшей мере один человек выжил, не менее двух погибли. Водолазы всё еще в воде», — написал он в Twitter.

The Mayor was just briefed by the police and fire commissioners. At least one survivor, at least two fatalities. Divers are still in the water. — Eric Phillips (@EricFPhillips) March 12, 2018

По данным СМИ, всего на борту находились пять человек.

Крушение вертолета произошло вечером в воскресенье, 11 марта, неподалеку от Манхэттена. Момент падения удалось заснять местным жителям, которые выложили записи в соцсетях.