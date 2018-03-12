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Не менее 38 человек погибли при крушении самолета в Непале

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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
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Не менее 38 человек погибли и 23 пострадали при крушении самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla в Непале, сообщает агентство AP.

На борту находился 71 человек, в том числе четверо членов экипажа. 

Из них 33 – граждане Непала, отмечает газета Himalayan Times со ссылкой на собственные источники в Международном аэропорту Катманду имени Трибхувана.

Как пишет газета, к настоящему времени из горящего самолета были спасены и госпитализированы по меньшей мере 25 человек, однако восемь из них скончались по прибытии в больницу.

Как ранее писал портал iz.ru граждан РФ в самолете не было.

Рейс BS 211 следовал по маршруту Дакка-Катманду. Во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта.

На месте аварии работают спасатели и пожарные расчеты.

Администрация воздушной гавани предполагает, что причиной крушения самолета могла стать неисправность техники.

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