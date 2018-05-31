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Россия заявила в ОБСЕ о готовности помогать расследовать крушение MH17

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Россия готова содействовать расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, заявил в четверг, 31 мая, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Несмотря на множество вопросов, которые у нас остаются, Россия по-прежнему готова оказывать содействие расследованию, чтобы добиться установления истины трагедии и привлечения к ответственности виновных в ее совершении», — цитирует Лукашевича «РИА Новости».

При этом важно, чтобы предоставляемые Москвой сведения не игнорировались. Постпред России при ОБСЕ отверг обвинения в том, что страна не помогала расследованию.

По его словам, когда в июле 2016 года эксперты и следователи из Нидерландов посетили Москву для консультаций с российскими экспертами, Генпрокуратура России оперативно оказывала им правовую помощь.

Вместе с тем Лукашевич завил, что требовать от России взять на себя ответственность за крушение MH17 после однобокого расследования — абсурдно. Он добавил, что никому не позволено разговаривать с Москвой языком ультиматумов.

Международная следственная группа 24 мая представила промежуточные результаты расследования инцидента. По версии следствия, Boeing сбили из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

Самолет «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

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