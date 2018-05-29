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Лавров опроверг данные следствия по точке запуска сбившей MH17 ракеты

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Ракета, которая, по утверждению Нидерландов, сбила малайзийский Boeing MH17 над Донбассом, не могла взлететь с точки, на которую указывают представители следствия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Кроме того, Россия считает неуместным ультимативный подход Нидерландов и Австралии по компенсациям в связи с крушением авиалайнера до завершения расследования, приводит слова Лаврова «РИА Новости».

Самолет «Малазийских авиалиний» Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

Президент России Владимир Путин 25 мая заявил, что Россию не допутили  к международному расследованию крушения лайнера, поэтому у Москвы нет оснований ему доверять.

В Минобороны России заявляли, что международная Совместная следственная группа при расследовании обстоятельств катастрофы не учитывает или вовсе отвергает показания очевидцев.

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