Путин отрицательно ответил на вопрос о причастности РФ к крушению MH17

Президент РФ Владимир Путин заявил, что совершавший рейс МН17 и потерпевший катастрофу над Украиной самолет не мог быть сбит российской ракетой.

«Нет, конечно», — ответил Путин на соответствующий вопрос во время дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин напомнил, что Россия не допущена к полноценному расследованию: «Поэтому у нас нет оснований полностью доверять результатам этого расследования».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также обратила внимание на отказ нидерландской стороны дать оценку «факту незакрытия украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданской авиации над зоной внутреннего конфликта».

МИД РФ ранее заявил, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing, обнародованные международной Совместной следственной группой (ССГ), голословны и вызывают сожаление. Минобороны РФ посчитало, что СГГ при расследовании обстоятельств катастрофы не учитывает или вовсе отвергает показания очевидцев.

Самолет «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года, погибли 298 человек.