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Путин заявил об отсутствии доверия к расследованию крушения MH17

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Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
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Россию не допустили к международному расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17, поэтому у Москвы нет оснований ему доверять. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава государства подчеркнул, что аргументы, которые выдвигала Москва, совместная следственная группа не приняла к сведениям.

На вопрос, был ли сбит малайзийский самолет российской ракетой, Путин ответил: «Нет, конечно», сообщает ТАСС.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение на востоке Украине 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

Расследованием крушения занялась международная следственная группа, в которую вошли специалисты Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 

24 мая состоялась пресс-конференция, на которой озвучили промежуточные результаты расследования. Нидерландский прокурор Фред Вестереке заявил, что самолет сбили из комплекса «Бук» под населенным пунктом Первомайский, который находился под контролем ополченцев.

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