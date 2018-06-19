Назван минимальный доход для причисления к среднему классу

Россияне должны зарабатывать как минимум 121 тыс. рублей, чтобы считаться средним классом в Москве, а для регионов эта цифра составляет 60 тыс. рублей. Это подсчитали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сообщает газета РБК.

В Петербурге, Подмосковье, Краснодарском крае, Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Тюменской и Свердловской областях, регионах Дальнего Востока, Мурманской и Архангельской областях минимальные пороговые размеры зарплат для причисления к среднему классу варьируются от 72,7 тыс. до 96,9 тыс. рублей.

Вместе с тем однозначного определения среднего класса нет. В своем исследовании эксперты АКРА к среднему классу отнесли людей с доходами, которые позволяют им владеть недвижимостью и автомобилем, не имеют проблем с оплатой счетов и покупкой необходимого, выезжают за рубеж, копят деньги и могут позволить себе ипотеку и автокредит.

Что касается личных качеств, то они имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством.

Соответственно, для расчетов минимальных порогов зарплат аналитики учитывали стоимость недвижимости в регионе, условные цены на автомобиль среднего класса, стоимость отпуска два раза в год, оплату счетов ЖКХ в регионах.



По данным Росстата, средняя зарплата в стране по итогам 2017 года составила 39,1 тыс. рублей, а за январь–апрель 2018 года — 41,4 тыс. рублей. При этом больше всех получают сотрудников компаний, занимающихся добычей углеводородов. Меньше всех — граждане, работающие на производстве одежды.



