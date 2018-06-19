Прямой эфир

Назван минимальный доход для причисления к среднему классу

0
Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне должны зарабатывать как минимум 121 тыс. рублей, чтобы считаться средним классом в Москве, а для регионов эта цифра составляет 60 тыс. рублей. Это подсчитали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сообщает газета РБК.

Минтруд обновил рейтинг вакансий с наибольшими зарплатами
Вакансия капитана океанского судна стала самой высокооплачиваемой из заявленных во все службы занятости страны

В Петербурге, Подмосковье, Краснодарском крае, Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Тюменской и Свердловской областях, регионах Дальнего Востока, Мурманской и Архангельской областях минимальные пороговые размеры зарплат для причисления к среднему классу варьируются от 72,7 тыс. до 96,9 тыс. рублей.

Вместе с тем однозначного определения среднего класса нет. В своем исследовании эксперты АКРА к среднему классу отнесли людей с доходами, которые позволяют им владеть недвижимостью и автомобилем, не имеют проблем с оплатой счетов и покупкой необходимого, выезжают за рубеж, копят деньги и могут позволить себе ипотеку и автокредит.

Что касается личных качеств, то они имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством. 

Соответственно, для расчетов минимальных порогов зарплат аналитики учитывали стоимость недвижимости в регионе, условные цены на автомобиль среднего класса, стоимость отпуска два раза в год, оплату счетов ЖКХ в регионах.

По данным Росстата, средняя зарплата в стране по итогам 2017 года составила 39,1 тыс. рублей, а за январь–апрель 2018 года — 41,4 тыс. рублей. При этом больше всех получают сотрудников компаний, занимающихся добычей углеводородов. Меньше всех — граждане, работающие на производстве одежды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чиновники посчитали свою зарплату слишком маленькой
Госслужащие готовы перейти в другую организацию, если там предложат на 40 тыс. рублей больше
Зарплаты ученых в последний год росли в 34 раза быстрее инфляции
Больше всех от исполнения майских указов президента выиграли научные сотрудники


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017