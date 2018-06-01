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Названы специалисты с самыми большими зарплатами в РФ

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Фото: Depositphotos/kantver
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Перечень специалистов с самыми большими доходами в России за год не изменился, однако зарплата тройки самых высокооплачиваемых из них подросла в пределах 20%. Такие данные приводит Росстат, сообщает RT.

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Самая большая среднемесячная номинальная начисленная зарплата по состоянию на март 2018 года была как и прежде зарегистрирована у сотрудников компаний, занимающихся добычей углеводородов. Их доход составил 127,4 тыс. рублей (рост на 20%). 

На втором месте — работники производств табачных изделий с заработком в 115,4 тыс. рублей (увеличение на 16%). Замыкает тройку лидеров специалисты, занятые в производстве кокса и нефтепродуктов (114,3 тыс. рублей, рост на 18%).

Как отмечает ведомство, в марте увеличилась на 12% и средняя зарплата по стране. Он составила 42,4 тыс. рублей против 37,9 тыс. рублей годом ранее.

Ранее в мае Госдума предложила установить МРОТ на уровне 40% от средней зарплаты по стране. Документ планируется вынести на рассмотрение Госдумы в июле.

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