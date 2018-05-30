Россияне накопят 5,2 трлн рублей в 2018 году

Россияне с 2018 года станут больше сберегать, следует из квартального макропрогноза РАН, с которым ознакомились «Известия». Так, в этом году население накопит 5,2 трлн рублей, в 2019-м — 5,9 трлн рублей, а в 2020-м — 6,4 трлн рублей. При этом сейчас граждане откладывают средства не из-за нестабильной экономической ситуации в стране. Увеличение сбережений связано с ростом реальных зарплат и доходов. Но рост накоплений не означает, что россияне вернулись к сберегательной модели поведения, отмечают аналитики.

В 2018 году темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с прошлым годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей, следует из макропрогноза Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. В 2019-м граждане накопят на 13% больше — 5,9 трлн рублей, а в 2020 году — на 8% больше — 6,4 трлн рублей.

По данным Росстата, в 2017 году общий объем сбережений россиян составил 30 трлн рублей. Большую часть денег население хранит на банковских вкладах — без малого 20 трлн рублей, меньшую — в ценных бумагах и наличных — порядка 10 трлн.

Прошлый год был отмечен уходом населения от сберегательной модели поведения: граждане накопили лишь 4,5 трлн рублей после 7,7 трлн и 6 трлн рублей в 2015 и 2016 годах соответственно. Сокращение уровня сбережений связано с улучшением экономической ситуации в стране: курс рубля стабилизировался, цены на нефть поднялись примерно до $50–60 за баррель, и у россиян появилась уверенность в завтрашнем дне. Центробанк в своих обзорах отмечал, что уход от сберегательной модели поведения подтверждался также ростом розничного кредитования и ипотеки. Так, займы населению в прошлом году выросли на 13,2% против 2,5% в 2016-м, свидетельствуют данные ЦБ.

Сейчас россияне увеличивают свои сбережения в связи с ростом реальных зарплат и доходов, пояснил один из авторов прогноза, замдиректора ИНП РАН Александр Широв. Однако он подчеркнул, что рост накоплений россиян не означает, что они вернулись к сберегательной модели поведения. Граждане всё же продолжают удовлетворять свой посткризисный спрос на продукты длительного пользования, например автомобили и бытовую технику. Сбережения населения могли бы быть больше, если бы не низкие ставки по депозитам, добавил Александр Широв.

В пресс-службе ЦБ подтвердили, что потребители стали более благоприятно оценивать нынешний период как подходящий для крупных расходов.

Реальные доходы граждан в начале 2018 года продемонстрировали рост после четырехлетнего падения. Оценки Росстата за февраль и март превышают 4% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Годовая динамика реальной зарплаты составила в первые три месяца 2018-го 11%, 10,6% и 6,5% соответственно. Такие темпы прироста зарплаты наблюдались последний раз в 2012 году, подчеркивается в прогнозе РАН.

Реальные зарплаты и доходы населения по итогам этого года покажут рост, уверен доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев. В связи с этим предпосылки к увеличению накоплений граждан есть. Однако для уверенного экономического развития страны предпочтительно, чтобы население больше тратило. Это стимулирует выпуск продукции и, как следствие, рост ВВП, подчеркнул Никита Моисеев.

У россиян после нескольких лет падения реальных доходов сформировался слишком большой спрос на товары длительного пользования, поэтому вряд ли они сейчас будут копить, не согласился с прогнозом ИНП РАН директор Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович. По его словам, для экономики это очень выгодно: будут расти и розничный товарооборот, и ВВП. При этом слишком большой уровень накоплений безопасен только на банковских вкладах или в финансовых инструментах: сбережения «под матрасом» могут сгореть в случае скачка инфляции, отметил эксперт.

С начала этого года в качестве инструмента для накоплений стали пользоваться спросом краткосрочные вклады сроком до трех месяцев. В I квартале 2018 года объем таких депозитов в рублях вырос более чем в полтора раза. На поведение граждан повлияла политика банков. Они не хотят привлекать деньги на долгий срок в ожидании снижения ключевой ставки. Для потребителя это шанс разместить деньги под относительно высокий процент, пусть и на небольшой срок.