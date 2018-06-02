Росстат назвал самую низкооплачиваемую работу в России

По данным за март текущего года, самая низкая заработная плата в России была у граждан, работающих на производстве одежды. В среднем, зарплата в этой сфере составила 18 679 рублей.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики РФ (Росстат). Год назад доход работающих в этой сфере россиян был выше на 4% и составлял 19 490 рублей.

Зарплата трудящихся на кожевенном производстве в том же периоде была выше — 21 566 рублей.

Накануне стало известно, что самая большая среднемесячная номинальная начисленная зарплата по состоянию на март 2018 года была как и прежде зарегистрирована у сотрудников компаний, занимающихся добычей углеводородов.

Их доход составил 127,4 тыс. рублей (рост на 20%).