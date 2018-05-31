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В магазинах прибавилось оптимистов

Всё больше россиян считают, что существенного повышения цен в этом году не произойдет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россияне стали позитивнее оценивать ситуацию с ценами, свидетельствуют данные Росстата. В I квартале индекс ожидаемых изменений цен (ИОИЦ) составил –57,3%, и это самое высокое значение за всю историю наблюдений. Показатель остается отрицательным с 1998 года, но большее значение имеет динамика, а не абсолютная величина, говорят эксперты. Восходящую траекторию ИОИЦ специалисты объясняют низкой инфляцией и ростом зарплат.

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Индекс –57,3% означает, что доля пессимистичных ожиданий превышает долю оптимистичных на это значение. По информации Росстата, ИОИЦ рассчитывается на основе распределения ответов на вопросы о том, как изменятся цены в течение года (значительно снизятся или значительно возрастут, останутся на прежнем уровне, незначительно возрастут или незначительно снизятся).

ИОИЦ всю историю наблюдения имел отрицательные значения, но в I квартале этого года максимально приблизился к нейтральной зоне. В начале 2017-го индекс составлял –64,1%, а в конце года –60,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в I квартале 1998 года и в IV квартале 2009-го (–84%).  

На ожидания относительно цен влияет гендерный фактор. В I квартале этого года «мужской» индекс составил –56,6%, а «женский» — –57,8%. Зависимость между ожидаемым изменением цен и возрастом респондентов выражена еще больше. Среди респондентов моложе 30 лет ИОИЦ достиг –52%, а среди тех, кто перешагнул 50-летний рубеж, — –59,5%.

Показатели потребительских ожиданий населения Росстат рассчитывает на основе данных выборочного обследования. Оно охватывает все субъекты РФ. Объем выборки составляет 5,1 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше.

Индекс ожидаемых изменений цен — это один из показателей потребительских ожиданий населения, отражающий субъективную оценку. Наибольшее значение имеет динамика, а не абсолютная величина показателя, говорят эксперты.  

— Люди всегда оценивают инфляцию гораздо выше, чем она есть на самом деле. Они обращают внимание, например, на то, что подорожали билеты в театр, и не замечают, что снизились цены на гречку и сахар, — пояснил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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Улучшение потребительских настроений отмечается на протяжении последних шести кварталов, отметил он. Это следствие низкой инфляции (по итогам 2017-го она составила 2,5%). Одновременно с этим на протяжении практически полутора лет растут зарплаты, а с этого года стали увеличиваться и реальные доходы населения.

Недавнее снижение курса рубля, по мнению Георгия Остапковича, незначительно отразилось на ожиданиях россиян. Реакция цен в апреле была сдержанной, покупательная способность не снизилась.

Макроэкономическая ситуация сейчас стабильна, и это находит отражение в оценках населения, которые касаются, в частности, и ожидаемого роста цен, рассказала ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова.

Она отметила, что гендерные и возрастные отличия отражаются на всех экономических показателях. Мужчины, как правило, не стоят у плиты, реже делают покупки и менее осведомлены о ценах, чем женщины. А активно работающие молодые люди чувствуют себя гораздо увереннее, чем старики, живущие на пенсию.

Как ранее сообщали «Известия», ожидается, что инфляция в июле упадет до рекордных 1,1% в годовом выражении, однако в августе немного увеличится — до 1,2%. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова.

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