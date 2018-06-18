Более 1,5 тыс. мигрантов спасли за несколько дней у берегов Испании

Более 1,4 тыс. мигрантов были спасены у испанского побережья с 15 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу спасения и безопасности на море пиренейского королевства.

Более 1,3 тыс. человек были обнаружены в водах моря Альборан и Гибралтарского пролива, ещё 152 беженца были найдены возле Канарских островов.

В начале июня неправительственная организация SOS Mediterranee и организация «Врачи без границ» спасли пережившее сильный шторм бывшее рыболовное судно Aquarius. На корабле находилось 629 нелегалов из Северной Африки, среди них были беременные женщины и дети. 11 июня итальянские власти закрыли свои порты для судна.

17 июня власти Испании приняли 276 пассажиров Aquarius из 629 находившихся на борту. Они высадились в порту Валенсии.