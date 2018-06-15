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Россия и Китай будут вместе добывать золото в Забайкалье

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Фото: РИА Новости/Виталий Безруких
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Российское правительство одобрило соглашение с кабинетом министров Китая о сотрудничестве в реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения в Забайкалье. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Соответствующее соглашение стороны подписали 5 февраля в Пекине, постановлением правительства поручено внести в Госдуму проект закона о его ратификации.

Инвесторы из Китая и Индии China National Gold Group и Sun Gold Ltd привлекут около $500 млн инвестиций для начала работ по добыче золота на Ключевском месторождении, передает ТАСС.

Реализация проекта обеспечит прирост валового регионального продукта Забайкалья на 65,8 млрд рублей и даст дополнительные налоговые поступления в размере 5,5 млрд рублей до 2026 года.

В феврале Россия обошла Китай по запасам золота и вышла на пятое место в мире среди его суверенных держателей.

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