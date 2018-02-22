Россия заняла пятое место в мире по запасам золота

Россия обошла Китай по запасам золота и вышла на пятое место в мире среди его суверенных держателей. Об этом в четверг, 22 февраля, пишет агентство Bloomberg.

Крупнейшим суверенным держателем золота в мире с запасом в объеме 8134 т являются США. Второе место занимает Германия с 3374 т, третье — Международный валютный фонд, ему принадлежит 2814 т золота.

По данным российского ЦБ, запасы монетарного золота в международных резервах РФ на 1 февраля составляли более 1856,88 т.

Портал iz.ru писал о том, что в июле 2017 года золотой запас в международных резервах РФ вырос почти на 13 т. На 1 августа он составляет 1729,4 т.