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Геологи нашли крупное месторождение золота на Украине

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Фото: Global Look Press/Vitaly Ivanov
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Украинские геологи обнаружили крупное месторождение золота в Раховском районе Закарпатской области. Об этом сообщили в Госслужбе геологии и недр Украины.

Новое месторождение, содержащее запасы золота на уровне 2,4 т, было обнаружено в результате проведенных Раховской геолого-поисковой партией Львовской ГРЭ буровых, горных и лабораторных работ. Отмечается, что эти результаты говорят о перспективности проведения дальнейших геологоразведочных работ в Раховском районе.

Направлены они будут «на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений», — приводит текст заявления ведомства сайт «Комсомольской правды».

Ранее портал iz.ru сообщал, что рейдеров перестанут допускать на аукционы на разработку месторождений. В 2018 году Минприроды России сформирует черные списки недропользователей

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