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Мантуров назвал Михеевский ГОК образцом экологической дисциплины

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал Михеевский горно-обогатительный комбинат «Русской медной компании» (РМК) в Челябинской области примером экологической дисциплины. Об этом он заявил на ПМЭФ-2018.

«Коллеги сделали на Михеевском ГОКе, я считаю, просто пример экологической дисциплины во всем ее описании. Ты сначала не понимаешь, куда попал: вроде это парк, а вроде горно-обогатительный комбинат», — поделился министр. Он подчеркнул, что предприятие соответствует всем государственным природоохранным стандартам.

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Комбинат был построен в целях разработки Михеевского месторождения медно-порфировых руд. Его запасы оцениваются в 400 млн т.

В свою очередь, первый вице-президент «Русской медной компании» Олег Сиенко, отметил, что руководство компании не может нарушать экологические правила, поскольку оно взаимодействует с местными жителями, которые следят за состоянием окружающей среды.

При этом он подчеркнул, что добывающей отрасли сейчас нужны законы, которые будут регулировать экологические организации. «Так как экология сейчас стала частью бизнеса, и с помощью манипуляций в экологии можно достигнуть любого результата», — пояснил представитель компании.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит  в 2018 году с 24 по 26 мая под девизом «Создавая экономику доверия».

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