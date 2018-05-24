Прямой эфир
Сюжет:

Глава ЦБ поддержала разумное наращивание госдолга для развития инфрастуктуры

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина поддержала идею наращивания госдолга в разумных пределах для развития инфраструктуры.

ПМЭФ на миллиард
Крупнейшие системообразующие организации России потратят рекордные суммы на участие в форуме

«Долг (государственный долг РФ. — Ред.) действительно низкий, и можно чуть-чуть занять, кажется, тоже это возможно сделать, здесь я абсолютно согласна с [первым вице-премьером, главой Минфина РФ] Антоном Силуановым, что это может быть до определенных пределов», — сказала глава ЦБ на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Ранее 24 мая Силуанов на сессии ПМЭФ заявил, что в 2019 году в России будет создан специальный бюджетный фонд для инвестирования в инфраструктуру объемом 3% ВВП. По его словам, финансирование фонда будет осуществляться за счет заемных средств.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Силуанов назвал условие для перевода внешнеторговых расчетов РФ в евро
Орешкин рассказал о влиянии роста цен на бензин на инфляцию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017