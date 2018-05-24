Глава ЦБ поддержала разумное наращивание госдолга для развития инфрастуктуры

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина поддержала идею наращивания госдолга в разумных пределах для развития инфраструктуры.

«Долг (государственный долг РФ. — Ред.) действительно низкий, и можно чуть-чуть занять, кажется, тоже это возможно сделать, здесь я абсолютно согласна с [первым вице-премьером, главой Минфина РФ] Антоном Силуановым, что это может быть до определенных пределов», — сказала глава ЦБ на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Ранее 24 мая Силуанов на сессии ПМЭФ заявил, что в 2019 году в России будет создан специальный бюджетный фонд для инвестирования в инфраструктуру объемом 3% ВВП. По его словам, финансирование фонда будет осуществляться за счет заемных средств.